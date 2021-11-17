Удаление года: Видаль перепутал мяч с головой соперника

Видаль и его неудача

Это удаление считается одним из самых жестоких в 2021 году. Капитан чилийской сборной в игре против Эквадора уже в начале матча ударил прямой ногой защитника гостей Феликса Торреса, опережавшего его на мяче. Арбитр не сомневался и моментально показал красную карточку чилийцу .

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"Я до сих пор не могу в это поверить. Могу только извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом, своей семьей и всей моей страной. Будем бороться до конца!" – написал в своем Instagram Видаль

На момент удаления, чилийцы уже проигрывали в один мяч, однако все перспективы отыграться развеялись как раз после грубого фола эксцентричного полузащитника.

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Судья Фернандо Рапаллини никак не отреагировал на изображенное чилийцем расстройство, ведь странное поведение хавбека не является случайностью. Поступок полузащитника не вызван ничем, кроме активной борьбы за мяч, но удаление получилось колоритным.

Не смотря на промах в соцсетях активно поддержали любимца фанаты футбола:

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"Настоящий король! Нужно продолжить бороться до конца! Всё Чили Вас любит", – написал слова поддержки артист Pablito Pesadilla на своей страничке

Хавбек "Интера" подвел чилийцев и пропустит ближайший матч с Аргентиной, однако шансы на участие на ЧМ – 2022 у них, все же, остаются. Эквадор, имеющий в турнирной таблице 23 очка, сейчас находится выше футболистов сборной Чили, у которых в активе всего лишь 16 очков.