Убойный трансфер. Днепр-1 подписал воспитанника Барсы, игравшего в Реале

Марк Гуаль забивал за дубль "сливочных" / Фото: Twitter

Третья команда украинской Премьер-лиги подписала контракт с 25-летним нападающим сроком на два с половиной года.

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Марк Гуаль родился 13 марта 1996 года в каталонской Бадалоне и является воспитанником футбольных школ Бадалоны, Барселоны и Эспаньола.

Свою профессиональную карьеру Марк начал в составе Эспаньола-Б, за который во второй лиге сыграл 35 матчей и забил 13 голов.

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За свою игровую карьеру футболист сменил несколько клубов. Выступал за вторую команду Севильи (48 матчей, 15 голов), Сарагосу (29 матчей, 6 голов), Жирону (22 матча, 6 голов).

В 2020 году Гуаль отыграл полгода в резервной команде мадридского Реала (6 матчей, 2 гола).

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Перед переходом в украинский клуб испанский форвард играл в Сегунде за Алькоркон. Правда статистика нападающего в первой половине текущего сезона не впечатляет – всего 1 гол в 14-ти сыгранных матчах.

Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

Напомним, за 12 туров до финиша Премьер-лиги Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая на пять очков от Динамо.