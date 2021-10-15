Уайлдер нокаутирует Усика! Промоутер Джошуа пугает украинца

Уайлдеру по силам нокаутировать Усика / Фото: REUTERS

Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом, но он также продемонстрировал свою пугающую силу, когда дважды посадил Фьюри на пятую точку.

Читайте также: Кто выдержит удар Бомбардировщика – Усик или Джошуа?

Реклама

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что Энтони Джошуа, Александр Усик и Диллиан Уайт могли бы победить Деонтея Уайлдера. Но при этом, он дает шанс и самому Уайлдеру.

Уайлдер поздравил Фьюри с победой / Фото: Reuters

"Уайт сделал бы с Уайлдером то же самое, что и Фьюри, с точки зрения того, что он был слишком большим и сильным для него. Эй-Джей, слишком сообразительный, слишком хороший техник, Усик преподал бы ему урок. Но все они могут быть нокаутированными", – цитирует Хирн boxingscene.com.

Ранее мы писали, что Джошуа снова проиграет Усику, уже нокаутом: прогноз чемпиона мира на реванш. Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что Александр Усик не просто отстоит титулы WBA, WBO и IBF в реванше с Энтони Джошуа, но и способен сделать это нокаутом.

Реклама