УАФ представила состав сборной Украины с помощью детских рисунков

Сборная Украины сыграет против Северной Ирландии / Фото: Reuters
Появился стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч против Северной Ирландии, который состоится в Днепре на "Днепр Арене", начало – в 21:00. Онлайн матча Украина – Северная Ирландия есть на нашем сайте.
Где смотреть Украина – Северная Ирландия
УАФ оригинально представила стартовый состав, использовав для коллажа рисунки детей. На некоторых рисунках даже можно рассмотреть сходство с оригиналом.
Украина: Бущан – Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Шапаренко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Попов, Кривцов, Макаренко, Судаков, Степаненко, Марлос, Леднев, Безус, Довбик, Беседин.
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Напомним, что в первом спарринге Украина сыграла вничью с Бахрейном. Наша команда выступала в роли фаворита, но в итоге пришлось отыгрываться.
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