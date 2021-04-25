У Зинченко новый трофей! МанСити выиграл Кубок лиги

Восьмой раз в своей истории Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги, в финальном поединке "горожане" минимально обыграли Тоттенхэм

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги. Мы вели онлайн-трансляцию поединка Манчестер Сити – Тоттенхэм.

Кубок футбольной лиги – был основан в 1960 году и считается вторым по значимости национальным кубком для английских футбольных клубов после Кубка Англии. В розыгрыше принимают участие все 72 клуба Английской футбольной лиги и 20 клубов Премьер-лиги.

Трофей-2021 выиграл Манчестер Сити. "Горожане" добыли минимальную победу со счетом – 1:0. Победный гол на 82-й минуте забил защитник Эмерик Лапорт.

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Таким образом, Манчестер Сити четвертый раз подряд выиграл Кубок лиги! А всего на счету Сити – восемь трофеев (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021). Столько же лишь у Ливерпуля.

Что интересно, впервые за долгое время в Англии на матч пустили болельщиков. Игру посетило 8000 зрителей.

Напомним, что сегодня киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины.