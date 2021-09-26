У Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора

Усику не дали добить Джошуа / Фото: Getty Images

На последней минуте заключительного раунда поединка в Лондоне Александр Усик обрушился градом ударов на Энтони Джошуа, который еле стоял на ногах. Еще чуть-чуть, и был бы нокаут.

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Однако организаторы боя, компания Matchroom Boxing, видимо, решили спасти Энтони Джошуа от позора – и гонг прозвучал на пять секунд раньше времени.

Возможно, их и не хватило Усику, чтобы завладеть чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе не просто единогласным решением судей, а нокаутом.

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Напомним, сенсационную победу над Энтони Джошуа на стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик отпраздновал так же, как и золото Олимпиады-2012, добытое в том же Лондоне. Украинец станцевал гопак.

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