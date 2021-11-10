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У Усика отпала челюсть: украинский боксер выиграл после 30 поражений подряд

Александр Трикиша
10 ноября, 09:02
Украинский боксер Игорь Пилипенко одержал победу над сербом Деяном Бубичем. Особенной эту победу делает тот факт, что она стала первой за 31 бой!

Андрей Пилипенко выиграл впервые с 2015 года

Сербский боксер Деян Бубич только в этом году дебютировал в профессионалах и намеревался одержать третью победу подряд.

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В качестве "жертвы" сербу выбрали 49-летнего украинского ветерана бокса Пилипенко. Но украинец преподнес настоящий сюрприз – не только выиграл, но и сделал это нокаутом!

Эта победа стала для уроженца Запорожья первой за 31 бой. В предыдущий раз он побеждал еще в 2015 году.

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Тем не менее, послужной список украинца все равно ужасает. На его счету шесть побед (две нокаутом), две ничьих и 53 поражения! При этом 23 раза он сдавался досрочно. Тем не менее, boxrec.com ставит его в ТОП-20 лучших украинских супертяжей.

Кстати, среди действующих украинских боксеров Пилипенко не лидер по количеству поражений. 44-летний Владимир Боровский на данный момент потерпел уже 67 поражений! Но у него хотя бы 22 победы в активе.

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