У соперника сборной Украины по Евро-2020 – коронавирус!

Силлессен в матче против сборной Польши / Фото: AFP
Голкипер Валенсии и сборной Нидерландов Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус. Вратарю придется пропустить тренировочный сбор национальной команды в Португалии. Напомним, что Силлессен попал в окончательный состав сборной Нидерландов на Евро-2020.
У 32-летнего футболиста нет симптомов заболевания, медицинский штаб сборной держит под контролем его состояние.
Перед стартом чемпионата Европы сборная Нидерландов запланировала два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).
А 13 июня в Амстердаме Нидерланды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины. Еще две команды из нашей группы – Австрия и Северная Македония.
Ранее мы рассказывали, как Украине выиграть Евро-2020.
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