У них столько общего! Дарья Белодед – в обнимку с мускулистым белорусом

Одна из самых красивых украинских спортсменок поделилась снимком с еще одним атлетом из мира дзюдо – Никитой Свиридом, выступающим в категории до 100 кг

Никита Свирид и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Под занавес сбора в испанской провинции Аликанте украинская дзюдоистка Дарья Белодед сфотографировалась в обнимку еще с одним мускулистым парнем – белорусом Никитой Свиридом.

Снимок 20-летней Белодед и 24-летнего Свирида появился в инстаграм-сториз украинки.

При этом к фото с Белодед Никита Свирид прикрепил флаг Украины, золотую медальку и смайлик с глазами в виде сердечек.

Отметим, что у Дарьи и Никиты много общего. Оба – дзюдоисты. Белодед – двукратная чемпионка мира в категории 48 кг, Свирид – двукратный серебряный призер чемпионата Европы до 23 лет в весе до 100 кг.

У Дарьи родители, Геннадий и Светлана, в прошлом спортсмены. И у Никиты – тоже. Отец Леонид Свирид – 15-кратный чемпион Беларуси по дзюдо, мама Инесса Ласовская – призерка чемпионатов СССР по фехтованию.

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Ну и, судя по странице Никиты в Instagram, он – свободен, как и Дарья.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Ранее Дарья, в декабре расставшаяся с динамовцем Денисом Поповым, породила новую интригу. Белодед опубликовала фото в обнимку с грузинским красавцем – дзюдоистом Гурамом Тушишвили, выступающим в весе свыше 100 кг.