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У нас есть план и под него! Усик бросил вызов Фьюри

Олег Люлька
3 ноября, 10:44
Украинский боксер заявил, что готов не только одолеть в реванше Энтони Джошуа, но и пополнить список своих британских жертв Цыганским королем

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

Александр Усик побил уже множество британцев. В 2013-м украинец одолел Джо Джойса в серии WSB, в 2018-м нокаутировал Тони Беллью в бою за корону крузервейта, затем уже в хэвивейте справился с Дереком Чисорой и, наконец, с Энтони Джошуа.

Но этот список британских жертв будет неполным без Тайсона Фьюри – об этом Александра Усик заявил в комментарии DAZN.

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"Я встречался со многими великими британцами. Все они были восхитительны по-своему, но все-таки Джошуа был наиболее интересным. Особенно с тремя чемпионскими поясами на кону, – говорит Усик. – Выступление в тот вечер было, пожалуй, лучшим в моей карьере. Если я побью его во второй раз, то нацелюсь, вероятно, на встречу с еще одним британцем. Это, конечно же, Тайсон Фьюри".

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Разница в габаритах Усика не смущает.

"Я стараюсь не заморачиваться вопросами размеров, будь это Джошуа, Фьюри или кто-либо. Мы с командой упорно работаем на тренировках, чтобы преуспеть. И у нас будет правильный план под каждый бой", – предупредил своих следующих соперников Усик.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Отметим, в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.

В те же сроки должен провести свой следующий бой Тайсон Фьюри, соперником которого, не исключено, станет Диллиан Уайт.

Если Александр и Тайсон в своих поединках весной победят, уже в сентябре-октябре возможен бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах.

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