У Маргариты Степаненко конкурентка: жена сборника оголила грудь на Мальдивах

Юлия Кривцова / Фото: Instagram

Что интересно, и та и другая со своими семьями отдыхают сейчас на одном и том же курорте на Мальдивах.

Юлия Кривцова опубликовала первое эффектное фото с нынешнего отпуска в Индийском океане, показав, как она в шляпе с невероятно длинными полями и купальнике с очень откровенным вырезом наслаждается не названным ею напитком.

"И на завтрак, и на обед, и на ужин. И надо еще угадать, про что это я???)))" – заинтриговала своим постом в Instagram Юлия.

Муж, Сергей Кривцов, попытался догадаться, с юмором предположив в рифму: "Жрешь как свинья?"

Более тактичными в комментариях оказались подруги Юлии Кривцовой.

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Отметим, что Юлия Кривцова родила своему супругу Сергею троих детей. Первенец в семье "горняка" появился в марте 2013 года. Мальчика назвали Андреем. Спустя два года, в апреле 2015 года, семья Кривцовых пополнилась девочкой Алисой. А в марте 2018-го Кривцов стал многодетным отцом – у него родилась еще одна девочка, Есения.

Добавим, что как раз накануне первыми снимками с Мальдив сезона декабрь-2021 поделилась подруга Юлии Кривцовой – жена Тараса Степаненко Маргарита. Она посетовала, что у нее сгорел на солнце нос. На что фолловеры отреагировали: "На этих фото на лицо никто не смотрит".