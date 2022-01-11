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У Ломаченко озвучили условие для боя с Танком

Андрей Трофимов
11 января, 16:04
Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, заявил, что украинский боксер подерется с Джервонтой Дэвисом по прозвищу Танк, только лишь если на кону в этом поединке будут чемпионские пояса

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Непобедимого американца Джервонту Дэвиса в боксерских кругах называют одним из возможных следующих соперников Василия Ломаченко.

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Но в лагере украинца заявили, что Лома не рассматривает 27-летнего Танка в качестве своего ближайшего визави.

"Этот бой не может состояться без титулов. Нельзя устроить 12-раундовый нетитульный бой между этими двумя парнями, – приводит слова канадского катмена Василия Ломаченко Расса Анбера Fightnews. – Если Ломаченко победит Камбососа, то проведет защиту против Дэвиса – без вопросов".

Ломаченко и Дэвис / Фото: REUTERS

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С кем проведет следующий бой Ломаченко, остается вопросом.

Абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос, судя по словам его отца, склоняется к поединку с Девином Хэйни.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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А сам Вася жалуется, что его все игнорируют.

"Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – заявил Ломаченко.

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