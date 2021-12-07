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У Ломаченко мазохистские наклонности? Боксер признался от чего испытал удовольствие

Андрей Трофимов
7 декабря, 16:48
Украинский боксер заявил, что самый любимый бой в его карьере – против Хорхе Линареса, потому что тогда он побывал в нокдауне

С Линаресом было сложно / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко назвал свой любимый поединок на профессиональном ринге. Оказывается, он получил удовольствие, когда впервые в жизни оказался в нокдауне.

Ранее Ломаченко пересмотрел бой с Лопесом в особенном формате и вынес приговор.

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"Мой любимый бой? Против Линареса. Тогда я впервые побывал в нокдауне. И это сразу остается у тебя в голове, что ты угодил в нокдаун. Но затем я все равно победил", – цитирует Ломаченко sport.ua.

12 мая 2018 года состоялся дебют Василия Ломаченко в новой весовой категории – легком весе. Соперником стал чемпион мира по версии WBA Super венесуэлец Хорхе Линарес.

В 6-м раунде Линарес правым прямым ударом отправил Василия в его первый нокдаун в профи-карьере. Но Ломаченко сумел восстановиться и продолжить бой.

В 10-м раунде ударом в печень Василий отправил Линареса в нокаут. Таким образом, Ломаченко установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков.

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Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет уже 11 декабря. Его соперник – Ричард Комми из Ганы.

Ломаченко vs Комми / Фото: Instagram