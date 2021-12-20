У Камбососа нет шансов против Ломаченко. Промоутер назвал, кто будет соперником Императора

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После победы над Ричардом Комми украинский боксер Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы австралийца Джорджа Камбососа.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк проанализировал всех конкурентов на бой с абсолютным чемпионом.

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"Про Райана Гарсию забыли не только мы. Я не знаю, когда он вернется в элиту. Пока его элитность заключается в количестве подписчиков в Instagram.

Райан Гарсия / Фото: DAZN

Ломаченко – номер один для Камбососа, но в то же время он для него последний номер. В бою с Ломаченко я не вижу для Камбососа каких-либо шансов, кроме случайных.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Затем это, конечно же, Джервонта Дэвис, потому что для Камбососа денежные знаки могут быть более приоритетными. Я знаю его менеджера, очень адекватного и здравомыслящего человека. Он оценивает шансы Камбососа в бою против Ломаченко, поэтому решение будет приниматься на основании других факторов. Если будет диалог с Джервонтой, то этот вопрос может быть определяющим. Тогда будет точно не Австралия", – сказал Красюк в эфире BoxOffice.

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

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Напомним, что недавно появился еще один претендент на бой с Камбососом – украинец Денис Беринчик, который дерзко заявил, что готов навалять австралийцу.

Денис Беринчик поспорит за звание абсолюта с Джорджем Камбососом / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос, или Император, как он себя называет, до сих пор еще не определился, с кем проведет следующий поединок.