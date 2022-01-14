У Хабиба Нурмагомедова обнаружили ту же болезнь, от которой умер его отец

Абдулманап Нурмагомедов и его сын Хабиб

Бывший боец прибыл в Сингапур на турнир ONE: Heavy Hitters, где выступит Сайгид Изагахмаев, но находиться в углу бойца он не сможет.

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Впрочем, несмотря на положительный тест у Нурмагомедова, бой между Изагахмаевым и Джеймсом Накашимой состоится, сообщает asianmma.com.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Отметим, что в июле 2020 года от коронавируса умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

В октябре Нурмагомедов победил Джастина Гейджи, после чего завершил карьеру. Он исполнил обещание, которое дал своей матери. Боец не хотел драться без отца, выступавшего в роли тренера на протяжении всей его карьеры.