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Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Главная Новости спорта Новости биатлона

"Ты рядом с Лукашенко, а у тебя дочь в Киеве. Почему молчишь?" Цербе пристыдила Зубрилову

Максим Мельник
2 марта, 10:03
Рядом с вассалом Путина Лукашенко в эти дни пребывает бывшая звезда украинского спорта Елена Зубрилова – Валентина Цербе не смолчала

Цербе (слева) - Зубриловой (справа): Поднимайся с колен! / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладательница первой в истории олимпийской медали независимой Украины Валентина Цербе пристыдила свою бывшую партнершу по биатлонной сборной Украины Елену Зубрилову, сейчас работающую тренером сборной Беларуси, за молчание в отношении российско-беларусского вторжения в нашу страну.

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"А-у, Елена Зубрилова! Твоя дочь проживает в Киеве, мама в Шостке Сумской области! Ты почему молчишь? Спасай своих родных! Действуй, делай что-нибудь! Ты мама и дочь, а еще сестра! Поднимайся с колен, делай заявления! Ты пару дней назад была рядом с Лукашенко и открывала новую трассу в Раубичах! Нужно было кричать на весь мир, как настоящая дочь Украины… ты вторая Домрачева… Не хватает слов", – написала украинка Валентина Цербе, бронзовая медалистка Лиллехаммера-1994, у себя в Facebook.

"Белорусы, вы слепые, глухие, а еще без права голоса. Где ваша гордость?! Спортсмены разных стран уже поддержали Украину!" – добавила Цербе.

Валентина Цербе. Фото – Facebook

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Напомним, Елена Зубрилова родилась в Шостке, в составе сборной Украины по биатлону стала четырехкратной чемпионкой мира. В 2002-м она, будучи майором СБУ, приняла гражданство Беларуси и с тех пор выступала уже за эту страну.

Сейчас Зубриловой – 49 лет. Она входит в тренерский штаб биатлонной сборной Беларуси.

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26 февраля, в третий день полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе и со стороны Беларуси, Зубрилова стояла по левую руку от самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко на соревнованиях по биатлону в белорусских Раубичах.

Там же Лукашенко, отложив в сторону свою собачку, пострелял из винтовки.