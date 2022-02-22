Тварь! Чемпион Паралимпийских игр пожелал Путину сдохнуть

Демчук vs Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Так 34-летний львовянин Андрей Демчук отреагировал на признание Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР", после чего РФ начала вводить новые войска на оккупированные территории для выполнения якобы "миротворческих" функций

"Спасибо друзьям и родственникам из Франции, Польши, Канады, Америки, Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Кипра, Нидерландов, адекватным белорусам за то, что интересуетесь и волнуетесь! За последние недели я получил сотни сообщений, и с каждым днем ​​их количество растет".

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"Ни один/одна гражданин/гражданка рфии не написали ни слова!"

"Вам стыдно? А что вы сделали, чтобы вероятной атаки ваших дегенератов на мою демократическую страну не было? Покажите мне хотя бы какую-нибудь территорию, которая после вашей оккупации стала успешной, развитой, где люди улыбаются, живут, наслаждаются жизнью и не стали опасностью для соседей? Вы приносите только беду, смерти и бедность", – написал у себя в Facebook украинский победитель Паралимпиады в Рио-2016.

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"Я и моя семья спокойны, потому что у нас есть военные, которые в случае необходимости будут защищать нашу землю! А когда за тобой нация, реальная стена, то никакие враги не страшны!"

"Украина за свою историю постоянно защищала свои земли, мы никогда не атаковали, но именно этого от нас хочет этот неогитлер".

"История всех рассудит, но очень хочется, чтобы навыки поведения в военное время не пригодились!"

"Сдохни, тварь! Прекрати убивать моих братьев и сестер!" – добавил Демчук.

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Ранее мы писали, что акции российских компаний упали после заявлений Путина.

Также мы рассказывали, что союзник Путина по ОДКБ отказался признать "ЛДНР".