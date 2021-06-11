Турция – Италия: онлайн матча-открытия Евро-2020

Евро-2020 стартует поединком между Турцией и Италией в Риме. Матч начнется в 22:00, а перед этим пройдет короткая церемония открытия чемпионата Европы

/ Фото: REUTERS

В пятницу, 11 июня, стартует Евро-2020. В матче открытия в Риме на "Стадио Олимпико" сыграют команды группы А Турция и Италия. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех моментов.

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ОНЛАЙН МАТЧА ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

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Италия пропускала ЧМ-2018 после провального выступления в квалификации, но к Евро-2020 итальянцы подходят с феноменальной серией в 27 матчей без поражений. К тому же все матчи группового этапа Италии проведет в Риме при поддержке родных фанатов.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ИТАЛИИ

Турки проиграли лишь дважды за последние 14 матчей, но еще семь встреч они завершили ничьей. Подопечные Шенола Гюнеша неплохо стартовали в отборе на ЧМ-2022 и сейчас лидируют в своей группе.

Смотрите, как Турция играла с соперником сборной Украины Нидерландами:

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ТУРЦИИ

Италия провела перед Евро два товарищеских матча – разгромила Сан-Марино со счетом 7:0, а затем с крупным счетом одолела Чехию (4:0). Турция провела три спарринга – обыграла Азербайджан (2:1) и Молдову (2:0) и сыграла вничью с Гвинеей (0:0).

Ранее команды пересекались трижды и все поединки завершились в пользу сборной Италии. Более того, разница забитых мячей поражает – 9:1 в пользу итальянцев.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Турция: Угурджан Чакыр; Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш; Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Юндер; Кенан Караман, Бурак Йылмаз

Италия: Доннарумма; Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Букмекеры о матче Турция – Италия:

Букмекеры FAVBET считают Италию фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Роберто Манчини – 1.56, на ничью – 3.90, на победу Турции – 8.10.

Где смотреть матч Турция – Италия:

Матч Турция – Италия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на канале "UA:Первый". Все они доступны с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 21:35.