Туманная ничья: Верес поделил очки с Рухом в западно-украинском дерби

Верес vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 11 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Украины встречались Верес и Рух.

Хозяева поля два матча подряд уходили с поля без забитого мяча, а львовяне не пропускали голов в двух последних играх.

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Первый тайм обе команды присматривались друг к другу и не хотели рисковать. Создавалось впечатление, что соперники не видят ворот в тумане луцкого "Авангарда".

Вторую половину игры команды провели значительно активнее. На 62-й минуте матча форвард Вереса Шестаков обыграл Романа и отдал передачу на Панасенко. Полузащитник ровенской команды не сплоховал – 1:0.

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Подопечные Кучука не собирались на минорной ноте завершать зимнюю часть чемпионата и всеми силами старались изменить счет в поединке.

В самом конце встречи удача улыбнулась львовской команде. Защитник Вереса Солдат сфолил на Притуле и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Удар Климчука Когут не сумел парировать – 1:1.

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ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

Верес – Рух – 1:1

Голы: Панасенко, 62 – Климчук, 82 (пен.)

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мирошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасич, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновский (Е. Пасич, 64) – Сергийчук (М. Шестаков, 64).

Рух: Панькив – Роман, Белый, Дидык, Сыч – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мысык, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67) – Климчук.

Верес сохранил за собой восьмое место, по крайней мере до воскресенья. Рух набрал в осенней части чемпионата 18 очков и остался на 11-м месте таблицы.