Трофеи получал из рук жены: принц Филипп обожал конный спорт

22 года он возглавлял международную федерацию и побывал на четырех Олимпиадах

Сегодня умер принц Филипп – супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Ему было 99 лет. Из них 22 года Филипп возглавлял Международную федерацию конного спорта.

Еще в юные годы Филипп увлекся игрой в поло. А после женитьбы на Елизавете в Виндзоре создал Guards Polo Club. Там часто проходили соревнования, где не раз становилась победителем и команда Филиппа. Трофеи он получал из рук жены.

Кстати, принц играл в поло не только на лошадях, но и на велосипедах.

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С 1964 по 1986 год принц Филипп занимал пост президента Международной федерации конного спорта. Он возглавлял делегации на четырех Олимпийских играх.

Одним из главных его достижений стали обновленные правила соревнований по конному спорту. Еще Филипп стал инициатором современного формата проведения Кубка наций и активно поддерживал идею проведения Кубка мира по конкуру.

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