Трофеев много не бывает. Стали известны перспективы Лунина в Реале

Андрей Лунин / Фото: Reuters

На протяжении всего прошедшего сезона Андрей Лунин был на подстраховке непробиваемого кипера "сливочных" Тибо Куртуа. Однако количество игрового времени явно не устраивало амбициозного украинца. Кстати, сегодня Андрей Лунин может сыграть против сборной Ирландии в матче Лиги нации.

Как сообщает Relevo, агенты Лунина встретились с представителями "сливочных" относительно будущего футболиста в команде.

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По данным источника, Реал не будет подписывать колумбийского вратаря Наполи Давида Оспину в летнее трансферное окно. Поэтому вторым голкипером королевского клуба останется Лунин. Получит ли украинец больше игрового времени – не сообщается.

Отметим, в прошлом сезоне Лунин провел только четыре матча за Реал – по два в чемпионате Испании и Кубке страны. В составе "сливочных" Лунин стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Правда, УЕФА придерживается иного мнения.

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