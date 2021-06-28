Трижды бы пересек Монако: самый юный игрок больше всех пробежал в матче Хорватия – Испания

В возрасте 18 лет и 215 дней Педри стал самым молодым участником плей-офф чемпионата Европы и пробежал в этом матче 14 900 метров

Педри был заметной фигурой в матче Испании и Хорватии

Сегодня сборная Испании обыграла Хорватию в невероятном поединке 1/8 финала Евро-2020. Команды играли дополнительное время и забили восемь голов. Одним из ключевых игроков матча стал полузащитник Барселоны Педри.

В возрасте 18 лет и 215 дней Педри стал самым юным футболистом, вышедшим в стартовом составе матча плей-офф чемпионата Европы. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Уэйну Руни (18 лет и 244 дня).

Первый гол в матче забил Педри. В свои ворота. И автогол испанского полузащитника стал самым дальним в истории чемпионатов Европы. Педри отдал пас на вратаря Унаи Симона с расстояния около 45 метров.

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А еще Педри стал футболистом, который больше всех пробежал в этом матче – 14 900 метров. Если бы он, к примеру, бегал по Монако, то трижды бы пересек эту страну вдоль моря.