Триумф украинских биатлонисток в Сочи после расстрела Евромайдана

Победа в Сочи показала несгибаемый дух украинского народа / Фото: Коллаж: Сегодня

Путинский режим не один год вынашивал идеи по захвату Украины.

Читайте также: Путин – вор! Владелец футбольной команды обвинил президента в краже перстня

Реклама

В 2014 году кровавый диктатор мордора предпринял попытку задушить Майдан руками Януковича.

18 февраля 2014 года начались расстрелы мирных участников Евромайдана.

Реклама

На фоне трагических событий в Украине, МОК отказал украинским атлетам надеть траурные ленты в дань памяти людей, погибших на Майдане.

Перед нашими спортсменами стоял выбор – продолжить участие в Олимпиаде или вернуться в Украину.

Поддержать всех жителей Украины могла только яркая победа, посвященная своей стране.

Реклама

На старт женской эстафетной гонки сборная Украины вышла в самом боевом составе: сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Вита Семеренко и Юлия Джима отлично прошли свои этапы, а Валя Семеренко, выступавшая на третьем этапе, имела проблемы при стрельбе стоя. К счастью, три дополнительных патрона помогли нашей титулованной биатлонистке избежать штрафных метров.

На последнем этапе капитан команды Елена Пидгрушная отдала все силы и финишировала первой, добыв золото Олимпийских игр для нашей страны.

После двадцатилетнего перерыва украинские спортсмены добились высшего достижения на зимних Олимпийских играх, а для отечественного биатлона этот успех до сих пор является уникальным.

Эта победа показала несгибаемый дух украинского народа, который невозможно сломить никаким внешним силам.