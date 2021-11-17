16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
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Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
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Три украинца попали в символическую сборную отбора на ЧМ-2022

Любомир Луканюк
17 ноября, 15:36
Специалисты Whoscored посчитали, что Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Александр Зинченко были лучшими игроками в нашей команде

Украинцы - в символической сборной

Завершился отборочный групповой турнир к чемпионату мира 2022 года. В последнем туре сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф турнира.

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По итогам квалификации статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную группы D. В число 11 лучших попали трое украинцев – Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Александр Зинченко.

У Франции пять представителей, у Финляндии – два, у Боснии – один.

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Напомним, что теперь 26 ноября мы узнаем соперников по стыковым матчам: Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022.

На выход Украины на чемпионат мира установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.


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