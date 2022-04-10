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Три хет-трика в одном матче! Звездная атака ПСЖ крушит своих соперников

Евгений Щербаков
10 апреля, 15:31
Трио Месси-Неймар-Мбаппе не оставили ни единого шанса своему сопернику в чемпионате Франции

Звездное трио ПСЖ уничтожили Клермон / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Paris Saint-Germain

ПСЖ после вылета из Лиги Чемпионов продолжает куражиться в чемпионате Франции. Здесь вряд ли кто-то сможет помешать парижанам завоевать очередное золото в Лиге 1.

/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

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Очередной тур французского чемпионата подарил очень результативное противостояние между Клермоном и ПСЖ. Особенно отличилось трио форвардов столичного клуба.

ПСЖ в итоге победило со счетом 6:1. Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику из голов, а Лионель Месси трижды ассистировал своим партнерам. Кроме этого, француз и бразилец еще и обменялись голевыми пасами друг другу. В протоколе матча кроме этого трио, активными действиями никто из игроков ПСЖ не отметился.

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/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

Таким образом, ПСЖ уже имеет 15 очков преимущества в чемпионате от ближайшего преследователя. До конца чемпионата Франции 7 туров.

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В Английской премьер-лиге состоится один из ключевых поединков всего чемпионата. Манчестер Сити Александра Зинченко сыграет дома против Ливерпуля. Между командами 1 очко разницы, горожане пока впереди.