Тренер Шахтера впечатлен украинцами: "Война заставила меня понять их гордость и достоинство"

Роберто де Дзерби в Италии рассказывает о борьбе украинцев с российскими орками / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

После военного вторжения России, главный тренер донецкого Шахтера до последнего находился в Украине. Роберто Де Дзерби по-отцовски отнесся ко всем игрокам команды, и, пока футболисты не перебрались в безопасное место, оставался в столице Украины.

Сейчас итальянский специалист уже покинул нашу страну и приехал на свою родину. Там наставник горняков взял на себя миссию рассказывать всему миру посредством местных СМИ о реалиях войны в Украине.

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Одной из главных спортивных газет Италии – La Gazzetta dello Sport – Де Дзерби рассказал о мужестве президента Украины и граждан нашей страны.

"Я не понимал украинцев, потому что был погружен в футбол. Холодные, закрытые, подозрительные – мне они казались такими. Но эта война заставила меня понять их гордость, достоинство. Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы воспринимаем как должное. Я слышал, что Зеленский мог убежать сразу, но он возглавил народное сопротивление. Но украинцы, причем все как один, воевали бы до конца. Даже если бы Зеленский сбежал или сдался, они бы все равно защищали свою страну."

Рашистская агрессия сильно повлияла на украинских спортсменов. Например молодой футболист Мариуполя Родион Плакса считается пропавшим без вести.