Тренер Шахтера назвал Динамо фаворитом в борьбе за чемпионство в УПЛ

Итальянец Роберто Де Дзерби рассказал о борьбе с Динамо в УПЛ и о том, каким видит Шахтер в новом сезоне

Роберто Де Дзерби рассказал о бразильцах в Шахтере и борьбе с Динамо за золото УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби удачно начал свою карьеру в Украине. При нем Шахтер добыл две победы в чемпионате Украины, а также удачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв на выезде Генк.

В эксклюзивно интервью программе "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club главный тренер "горняков" рассказал об игровой схеме команды, бразильских игроках и соперниках в чемпионате.

- Вы часто используете схему 4-2-3-1. Как вы ее подбираете: под имеющихся игроков или наоборот?

- Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом могу строить свою тактику. Но если нужно – могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах, 4-2-3-1, 4-3-2-1. Проблема в том, что футболисты должны знать, что именно делать на поле и делать это хорошо.

- На ваш взгляд какая схема подходит Шахтеру и определились ли вы уже со схемой для нашей команды?

- Самое главное – это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества, нет никаких ограничений.

- Готовы ли вы к тому, что в чемпионате Украины соперники будут закрываться и вы вынуждены будете играть первым номером?

- Мы конечно готовы, потому что когда я был в Сассуоло, то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное – знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру.

Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне. Но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов это тоже футбол.

- В последние годы Шахтер делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?

- Во-первых, Шахтер будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии. Вопрос в том, кто сильный, кто очень сильный и кто слабый.

Я считаю это плюсом, что у нас есть много бразильцев. Вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом. У них есть традиции, культура, они создают хороший коллектив. Точно могу сказать, что Шахтер всегда покупал сильных футболистов и эта традиция остается.

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- Что вы прежде всего сказали игрокам Шахтера, когда приехали на первую тренировку. Возможно, поставили свои условия?

- Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться.

- Ваша тренерская деятельность – это больше о тактическом или комбинационном футболе?

- Все вместе, потому что одно связано с другим, и наоборот. Ведь когда футболист индивидуально улучшит свой уровень, вся команда может стать лучше. У каждого футболиста есть свое развитие, связанное с командой. Поэтому мы хотим, чтобы футболисты улучшили свою игру.

- Что бы вы хотели в первую очередь воспитать в игроках Шахтера? Чему научить их?

- У нас один из самых молодых коллективов в Европе. У молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других. Если бы он был опытный, мы бы уже не говорили, что он молодой. Что бы я хотел особо передать им? Несмотря на то, что у нас молодая команда, мы можем сразу начать выигрывать.

Каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и добиться необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить – это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми.

Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно. Нужно им донести, что они сильные и продолжать много работать.

- У Шахтера исторически сложилось горячее противостояние с киевским Динамо. Скажите, вы уже изучали соперника?

- Для нас самое главное – это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть. Мы должны знать, как делать больно сопернику.

Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло и они заслужили все эти трофеи. Они чемпионы и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат. Но мы готовы бороться.