Тренер Шахтера лучший в Европе: рейтинг

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 18 матчах УПЛ Шахтер набрал 47 очков. В среднем – 2,61 очка за игру. Этот показатель вывел наставника дончан Роберто Де Дзерби на первое место рейтинга, составленного турецким изданием Sabah.

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Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вторую позицию занял Юлиан Нагельсман, возглавляющий Баварию (2,52 очка за матч).

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

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Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу с показателем 2,5 очка за игру занимает третью позицию, которую делит с рулевым Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

На десятой позиции рейтинге расположился хорватский тренер Днепра-1 Игор Йовичевич (2,22 очка за матч).

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Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате Украины Шахтер отправился, опережая Динамо на два очка. До конца первенства, которое возобновится в феврале, остается 12 туров.