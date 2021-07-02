Тренер сборной Украины подозревается в растрате четверти миллиона

Подозреваемый подписывал акты предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые даже не находились на тот момент в стране

/ Фото: Facebook

Главный тренер национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате почти четверти миллиона гривень. Ранее мы писали, что в Ужгороде избрали меру пресечения тренеру по боксу.

Сейчас тренеру сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура не называет его имени, но, по информации Украинской Правды, подозреваемым является Геннадий Сартинский.

Реклама

Досудебным расследованием установлено, что главный тренер в период 2019-2020 годов, путем злоупотребления своим служебным положением, совершил растрату денежных средств Управления "Укрспортобеспечение", подписывая акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили и питались в комплексе для проживания и столовой. Однако установлено, что указанные в договорах лица в указанный период фактически находились за пределами Украины.

Таким образом, главный тренер, будучи осведомленным о том, что указанные лица не находятся на тренировочных сборах, совершил растрату средств на общую сумму около 250 тысяч гривень, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.