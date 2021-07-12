Тренер Италии на животе проехался по столу после победы в финале Евро-2020

Де Росси в раздевалке дал волю эмоциям

Сборная Италии стала чемпионом Европы! На "Уэмбли" итальянцы в серии пенальти обыграли Англию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. Смотрите видеообзор матча Италия – Англия.

После окончания игры и церемонии награждения итальянцы продолжили празднование в раздевалке. И там бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, ныне входящий в тренерский штаб национальной команды, эффектно отпраздновал победу на Евро-2020.

Де Росси зашел в раздевалку и с разбегу прыгнул на стол, который футболисты полили водой. Даниэле прокатился до самого конца и упал, после чего вскочил и принялся дальше эмоционально праздновать победу.

Италия выиграла чемпионат Европы второй раз в истории. Впервые это произошло в 1968 году. Для Англии это был первый финал.

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