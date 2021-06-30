Травма Беседина: предварительный диагноз врачей

Медики сборной подозревают повреждение крестообразных связок колена и нескольких мышц ноги, но точные сроки восстановления станут известны после МРТ

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Появилась предварительная информация по жуткой травме Артема Беседина, которую нападающему сборной Украины в матче 1/8 финала Евро в Глазго ценой красной карточки нанес шведский защитник Маркус Даниэльссон.

Первичное обследование врачом сборной Артуром Глущенко показало повреждение у 25-летнего нападающего Динамо нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

Более точный диагноз будет поставлен после МРТ, однако понятно, что такая травма требует длительного лечения и не позволит Артему сыграть в ближайшее время. Об этом сообщает сайт УАФ.

Отметим, что сегодня утром Артем Беседин чартером прилетел в Киев для обследования и лечения уже в расположении Динамо.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом!" – сказал ранее ассистент Андрея Шевченко Александр Шовковский.

Напомним, заменивший Артема Беседина Артем Довбик принес Украине победу над Швецией 2:1 и путевку в 1/4 финала Евро, где наша команда 3 июля в Риме встретится с Англией.