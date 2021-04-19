Тоттенхэм уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Португальский тренер проработал с командой всего полтора года, но так и не сумел вывести команду на новый уровень, сообщает The Athletic. Официально об увольнении тренера пока не сообщалось
В текущем сезоне "шпоры" занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а из Лиги Европы Тоттенхэм вылетел на стадии 1/8 финала, где они по сумме двух матчей уступили загребскому Динамо.
С юмором на увольнение Моуринью отреагировал знаменитый английский нападающий Гари Линекер, разразившийся очередной шуткой у себя в Twitter.
"Жозе Моуринью уволен. Он стал первым менеджером Европейской Суперлиги, потерявшим работу", – написал Линекер, имевший ввиду скандальную Суперлигу, о которой было объявлено сегодня.
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