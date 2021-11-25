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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Милан --
Ливерпуль --
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Тоттенхэм без евровесны? Шпоры опозорились в проходном матче Лиги конференций

Сергей Шаховец
25 ноября, 23:03
Английский клуб потерпел сенсационное поражение в Словении и занимает третье место в квартете за один тур до конца группового этапа Лиги конференций.

Тоттенхэм сенсационно проиграл словенской Муре в Лиге конференций / Фото: Reuters

Лондонский Тоттенхэм на выезде сенсационно уступил словенской Муре со счетом 1:2 в рамках пятого тура группового раунда Лиги конференций.

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Победу пятой команде чемпионата Словении принесли голы Хорвата и Мароши, причем последний мяч был забит при равном счете. В составе "шпор" забитым мячом отличился Харри Кейн.

Для Муры это первые очки в групповом раунде Лиги конференций. Они никак не повлияли на её турнирное положение, поскольку клуб еще после четырех туров застолбил за собой последнее место в группе.

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Поражение может помешать Тоттенхэму пробиться в евровесну. В данный момент лондонский клуб занимает третье место, имея семь очков. Витесс, который идет вторым, имеет также семь баллов, но располагается выше из-за лучшей разницы голов в личных встречах.

Теперь даже победа в последнем туре над французским Ренном, гарантировавшим себе первое место, ничего не гарантирует англичанам, ведь им нужно, чтобы Мура отобрала очки у Витесс.

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ОБЗОР МАТЧА

Лига конференций, Группа G

5 тур 25 ноября

Мура – Тоттенхэм 2:1

Голы: Хорват, 11, Мароша, 94 – Кейн, 72