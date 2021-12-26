Тот же Усик, только тяжелее: названа самая опасная копия украинца

Для Усика топ-угроза - его же копия, Фьюри / Фото: Instagram

Чемпион мира-2011 среди любителей и бывший партнер Александра Усика по олимпийской сборной Евгений Хитров назвал Тайсона Фьюри клоном украинского супертяжа по части боксерского интеллекта.

Поэтому с Цыганским королем Усику будет сложнее всего. То ли дело – Энтони Джошуа. Хитров уверен, что Усик и в реванше деклассирует Энтони.

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Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

"Я говорил с самого начала, что Джошуа – самый легкий соперник для Усатого. В реванше Усатый опять у него выиграет".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Дело в том, что Джошуа – среднестатистический тяжеловес, у него нет такого боксерского интеллекта, как у Усатого. У Усатого сумасшедший боксерский интеллект. И он держит себя в идеальной форме. А Джошуа... Промоутер Хирн провел его всеми путями так, чтобы он завоевал три титула".

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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"Но Усатый сводил Энтони в детский садик. Он и в реванше выиграет, поэтому они и пытаются пропетлять, чтобы не боксировать сразу в реванше, чтобы Усатый сначала отбоксировал с Фьюри".

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Вот Фьюри – это самый опасный соперник для Александра. Это тот же самый Усатый, такой же красава, только тяжелее. Вот в чем проблема. Это будет бой века", – заявил Евгений Хитров в эфире Студии бокса Виктора Ялымова.

Евгений Хитров / Фото: Instagram

Отметим, что, согласно предварительным договоренностям, весной Усика ждет реванш с Энтони Джошуа, а Фьюри – поединок с Диллианом Уайтом. Если Александр и Тайсон победят, то во второй половине 2022-го сойдутся за титул абсолютного чемпиона в хевивейте.

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Ранее тренер Деонтея Уайлдера предрек Фьюри разгром в бою с Усиком.

Встреча Усика и Фьюри на бое Ломаченко – Комми