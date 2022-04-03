Только посмотрите, кого Беленюк встретил возле обломков "Мрии" в Гостомеле (фото)

Жан Беленюк собственными глазами увидел разрушенную "Мрию"

Российская война против Украины длится уже более месяца. Фашисты активно бомбят наши города, убивают мирное население и совершают массовые преступления.

Очень сильно от военных действий пострадал западный пригород Киева – Ирпень, Буча, а также Гостомель, где находится аэродром. Россияне даже уничтожили самый большой самолет "Мрия".

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На днях же эти три города были освобождены от оккупантов, однако местные власти пока запрещают населению возвращаться домой. Все дело во множестве трупов, а также заминированных участках.

Во время зачистки Гостомеля встретились две гордости украинского спорта – олимпийский чемпион Жан Беленюк и чемпион Bellator Ярослав Амосов. Последний родом из Ирпеня и активно участвовал в защите своего города от фашистов.

"Вчера в Гостомеле возле изувеченного самого большого самолета в мире АН-225 "Мрия" встретил гордость украинского спорта, первого и пока единственного украинского чемпиона Bellator Ярослава Амосова.

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Он сам из Ирпеня, с первых дней защищает родной город. Достойный пример чемпиона, который понимает важность быть рядом в самые кризисные моменты. Вы знаете, сейчас сила нашей страны именно в людях, которые объединены одним делом и борьбой за нашу страну и будущее".

Ранее Ярослав Амосов рассказал, где спрятал чемпионский пояс во время оккупации Ирпеня.