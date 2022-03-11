15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"То, что происходит в Украине – это зверство". Шевченко призвал мир остановить войну

Сергей Шаховец
11 марта, 15:21
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко активно помогает Украине в борьбе с российским агрессором

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" Андрей Шевченко рассказал, как он старается консолидировать мир для поддержки украинского государства.

Читайте также: Спортсмены – о войне: что пишут самые популярные украинские атлеты

Реклама

"Я нахожусь в Лондоне, с семьей здесь. Очень много говорят, огромная поддержка Украины здесь от англичан и итальянцев. Все прекрасно понимают ситуацию, все поддерживают нас.

Здесь все подключились к сбору гуманитарной помощи. Мои дети ходят здесь в школу, они тоже участвуют в сборе помощи. Весь мир хочет помочь.

То, что происходит в Украине – это зверство. Должна быть реакция всего мира", – сказал Шевченко в комментарии каналу Украина 24.

Ранее мы рассказывали, как Андрей Шевченко от переживаний не смог сдержать слез в прямом эфире итальянского телевидения. Легендарный футболист до сих пор не может поверить в ужас, происходящий в Украине.

Андрей Шевченко болезненно переживает войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня