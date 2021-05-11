Тинейджеры из Украины перепрыгали Россию и Британию! Наше второе золото водного Евро

16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Алексей Середа и Ксения Байло / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Вторник стал счастливым днем для украинских спортсменов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Сначала синхронистка Марта Федина выиграла историческое "золото" ЧЕ в технической программе одиночниц. Эта медаль стала первой для Украины на турнире в Венгрии. А затем свое слово сказали наши прыгуны-вундеркинды.

Читайте также: 15-летний "прыгучий" вундеркинд из Украины побеждает с космическим отрывом

Украинские прыгуны в воду, 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа, стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Наш дуэт на 18 баллов обошел Великобританию и на 23 – тандем из России.

Реклама

Ксения Байло/Алексей Середа (Украина) – 325,68 балла Андре Спендолини-Сириэкс/Ноа Уилльямс (Великобритания) – 307,32 Екатерина Беляева/Виктор Минибаев (Россия) – 302,58

Стоит отметить, что 15-летний Середа – самый юный из уже стартовавших на турнире прыгунов в воду. И для Алексея это уже не первое золото континента. Впервые ему это удалось в августе 2019-го.

Ранее на первом в сезоне Кубке мира 15-летний украинец прыгнул с 10 метров и вырвал путевку на Олимпиаду в Токио.