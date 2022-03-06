Тимощук впервые отреагировал на войну России против Украины – лучше бы молчал (фото)

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook

Уже 11-ый день продолжается война России против Украины. Армия оккупанта бомбит наши города и убивает мирное население под видом "военной операции".

Война стала причиной отъезда многих украинцев из России. Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, а Андрей Воронин попрощался с московским Динамо и улетел в Германию.

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Правда, есть и украинцы, которые предпочитают игнорировать войну. Ассистент главного тренера Зенита Анатолий Тимощук до сих пор никак не отреагировал на действия пропутинских фашистов на территории его Родины.

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И вот наконец-то уроженец Луцка нарушил молчание, хотя, возможно, лучше бы он молчал и дальше... В интернет попало фото заявления адвоката Тимощука, в котором он отказывается платить алименты своей бывшей жене Надежде Навроцкой.

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Причина – санкции, наложенные на Россию вследствие военных преступлений на территории Украины. Отметим, что Анатолий был женат на Надежде до 2016 года, а в 2010-ом у семейства появилась пара близняшек – Ноа и Миа. Обе они вместе с мамой проживают в Мюнхене.

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В 2017 году после окончания игровой карьеры Тимощук решил войти в тренерский штаб Зенита. Также он женился на российской художнице Анастасии Климовой, с которой у него также родились две дочери.