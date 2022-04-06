Тест. 10 интересных фактов о первой Олимпиаде-1896

"Объявляю первые международные Олимпийские игры в Афинах открытыми. Да здравствует Греция. Да здравствует ее народ", – слова короля Георга І 6 апреля 1896 года навсегда изменили ход спортивной истории.

Сейчас Олимпийские игры – это самое масштабное соревнование четырехлетия. В 1896-м в эту затею верили лишь энтузиасты во главе с Пьером де Кубертеном. Именно с его подачи были возрождены Олимпиады.

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Тогда в Афинах на старт вышел 241 спортсмен. Они разыграли 43 комплекта медалей в 9 видах спорта – борьба, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование.

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Таблица медалей

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