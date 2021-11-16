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Терпите и продолжайте бить! Кличко указал путь к совершенству

Любомир Луканюк
16 ноября, 20:14
Бывший чемпион мира по боксу считает, чтобы достичь вершины в любом деле нужно уметь приспосабливаться и не бояться встречать вызовы

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Ровно 25 лет назад свой первый бой в профессионалах провел Владимир Кличко. В немецком Гамбурге он нокаутировал мексиканца Фабиана Мазу.

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Так началось восхождение нашего боксера к чемпионским титулам. Сейчас Владимир уже завершил карьеру и дал совет, как добраться до профессиональной вершины.

"Вы всегда должны быть сфокусированы. В том, что вы делаете, понимать себя. Именно так вы определите для себя свои следующие цели. Нужно уметь приспосабливаться, ведь никогда все не будет идти по плану. Нужно общаться со своими союзниками. Ими могут быть даже ваши соперники.

Вы должны быть выносливым. Нужно сделать себя толстокожим. Практика – путь к совершенству. Терпите. Двигайтесь вперед, продолжайте бить. И повторяйте все снова и снова. Фокус, ловкость, координация и выносливость. И не отворачивайтесь от вызовов, встречайте их с высоко поднятой головой. Это методология, разработанная после 30 лет в профессиональном спорте. Это помогло мне, и поможет вам – вне зависимости от того, чем вы занимаетесь в жизни. Не так важно, атлет вы или нет", – цитирует Кличко XSport.

Ранее мы рассказывали, как живет бывшая подружка Кличко. С моделью Playboy они крутили роман еще задолго до Хейден.