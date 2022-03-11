Терпение лопнуло: Владимир Кличко нанес сокрушительный удар российской пропаганде

Обращение Владимира Кличко
"Ненависть на века" – Владимир Кличко не смог сдержать эмоций, после очередных военных преступлений Российской Федерации в Украине.
Легендарный боксер с самого начала войны находится в Киеве, где поддерживает брата мэра столицы Виталия Кличко.
Олимпийский чемпион и чемпион мира по разным версиям эмоционально обратился ко всем россиянам, записав видео, где просто уничтожил пропаганду оккупантов:
"Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии, вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое – это полный бред и чушь.
Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации.
Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину – и вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании".
"Вы убиваете наших детей" – Владимир Кличко стал на защиту своего народа и рассказал всю правду о преступлениях россиян на территории Украины:
"Запомните, нас не нужно освобождать, мы на своей земле, и строили свою страну, и мы ее построим. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. Мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю!
Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома. Знайте, вас здесь называют орками, всех. Нет сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и верите пропаганде сумасшедшего человека, сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю.
Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся и ваша армия это уже поняла. А ставить ультиматум людям, которые умирают за свою землю – бесперспективно. Запомните, как бы вы не пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите – ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю.
Не хотите быть страной в полнейшей изоляции – не дрожите от страха и безразличия, будьте смелыми как украинцы. Спасайте свою страну, а мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине!"