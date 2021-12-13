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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Теперь правильно: результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Александр Трикиша
13 декабря, 16:18
Завершилась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. В УЕФА пришлось снова вытягивать шарики из-за сбоя системы

Состоялась повторная жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Организаторы провели повторную жеребьевку плей-офф, в результате чего определились следующие пары:

  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
  • Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
  • Челси (Англия) – Лилль (Франция)
  • Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
  • Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
  • Реал (Испания) – Пари Сен-Жермен (Франция)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

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Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.

Почему проводили повторную жеребьевку

Во время первой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед ошибочно свели в пару.

Поскольку эти команды играли вместе в групповом раунде Лиги чемпионов, по правилам, они не могли встретиться в 1/8 финала турнира.

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Такие пары выпали изначально:

УЕФА пришлось выкручиваться на ходу. Для Вильярреала вытащили Манчестер Сити, а шарик с Юнайтед был утилизирован.

Однако в связи с этим Атлетико остался без пары. Соперником "матрасников" автоматически стал Манчестер Юнайтед, что нарушает регламент жеребьевки.