Теперь правильно: результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась повторная жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Организаторы провели повторную жеребьевку плей-офф, в результате чего определились следующие пары:
- Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
- Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
- Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
- Реал (Испания) – Пари Сен-Жермен (Франция)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.
Почему проводили повторную жеребьевку
Во время первой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед ошибочно свели в пару.
Поскольку эти команды играли вместе в групповом раунде Лиги чемпионов, по правилам, они не могли встретиться в 1/8 финала турнира.
Такие пары выпали изначально:
УЕФА пришлось выкручиваться на ходу. Для Вильярреала вытащили Манчестер Сити, а шарик с Юнайтед был утилизирован.
Однако в связи с этим Атлетико остался без пары. Соперником "матрасников" автоматически стал Манчестер Юнайтед, что нарушает регламент жеребьевки.