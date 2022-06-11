Теперь можно в ММА. Олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Грабитель не знал, что владелица автомобиля олимпийская чемпионка / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент с ограблением произошел в Варшаве. Прославленная польская метательница молота Анита Влодарчик рассказала, как самостоятельно поймала автомобильного вора.

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После такого успешного задержания легендарная спортсмена думает сменить амплуа и выступать в смешанных единоборствах.

"Иностранец ворвался в мою машину. Я самостоятельно остановила его и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это травмой мышцы.

У меня диагностирована травма, операция будет в понедельник.

После своей карьеры я, вероятно, буду драться в MMA или UFC, как наша чемпионка Йоанна Энджейчик", – написала Влодарчик в своем Instagram.