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Теперь можно в ММА. Олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Сергей Шаховец
11 июня, 13:46
Трехкратная олимпийская чемпионка Анита Влодарчик умеет за себя постоять. Рекордсменка по метанию молота самостоятельно задержала преступника, который хотел украсть автомобиль

Грабитель не знал, что владелица автомобиля олимпийская чемпионка / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент с ограблением произошел в Варшаве. Прославленная польская метательница молота Анита Влодарчик рассказала, как самостоятельно поймала автомобильного вора.

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После такого успешного задержания легендарная спортсмена думает сменить амплуа и выступать в смешанных единоборствах.

"Иностранец ворвался в мою машину. Я самостоятельно остановила его и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это травмой мышцы.

У меня диагностирована травма, операция будет в понедельник.

После своей карьеры я, вероятно, буду драться в MMA или UFC, как наша чемпионка Йоанна Энджейчик", – написала Влодарчик в своем Instagram.

Отметим, что 36-летняя полька является трехкратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016, 2020), трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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Пять раз Влодарчик устанавливала новый мировой рекорд по метанию молота (в 2009, 2010, 2015 и дважды в 2016 году). Она первая в истории женщина, которая метнула молот более чем на 80 метров. В настоящее время ей принадлежит мировой рекорд среди женщин — 82,98 м.