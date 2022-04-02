Телевизор забирает мозг! Усик признался откуда узнает новости

Усик не смотрит телевизор / Фото: Коллаж: Сегодня

Боксер Александр Усик на днях запостил в соцсети песню на свои стихи. И попутно вылил ушат грязи на своих критиков.

А потом дал интервью чешским журналистам, где рассказал о психологии, молитвах и телевизоре.

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"Молитва помогает мне сосредоточиться на моих тренировках. Я изучаю психологию, я закончил один из украинских вузов психологии. Молитва очень помогает мне сосредоточиться на том, что я делаю, и не только перед боем. Я хожу – молюсь, ложусь спать – молюсь, благодарю бога за все, что со мной происходит.

Вся информация, которая подается из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я звоню своим друзьям, которые остались в Украине и непосредственно имеют отношение либо к армии, либо к тому городу, где они находятся. Я с первых уст узнаю информацию. Телевизор я вообще не смотрю уже много лет. Новости я практически не читаю, поскольку знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телевизор – это большая куча д*рьма, которая забирает мозг.

Александр Усик / Фото: REUTERS

Необходимо читать книги, нормальную правильную литературу. Нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение. Люди ленивые – не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят всему, что там говорят. Из-за этого между людьми есть какие-то склоки: один сказал одно, второй – другое. А где ты это услышал? Посмотрел по телику", – сказал Александр Усик в интервью Tipsport.

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Напомним, российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях его жена Екатерина.