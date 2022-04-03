Тела нашли в братской могиле. Футболиста и его родителей убили рашисты

Возле Мотыжина было найдено тело 25-летнего Александра Сухенко. Бывшего футболиста клуба Чайка, который выступал во Второй лиге чемпионата Украины.

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Футболист был убит российскими оккупантами вместе с родителями. Их тела нашли в братской могиле.

Его мама Ольга Сухенко была старостой села Мотыжин, а отец Игорь президентом местного футбольного клуба Колос.

Семья Сухенко была до последнего в селе и помогала односельчанам продуктами и лекарствами.

23 марта фашисты выкрали Игоря и Ольгу. А потом забрали и Александра.

Как развивались события от начала войны и до похищения, рассказала девушка футболиста Даша. Она опубликовала пост в Instagram.

"Я хочу рассказать свою историю. Я хочу чтобы все знали.

Как только 24 числа мы услышали взрывы, было решено собирать вещи и ехать к Саше домой, в село Мотыжин Киевской области. Мы верили и наделялись, что там будет спокойно. Так и было до определенного момента, пока в село не зашли русские танки с символикой V. С этого момента все изменилось, мы просыпались и засыпали под взрывы, нам сообщали ужасные новости.

И его это ни на секунду не напугало, не сломило. Он делал все, чтобы помочь. И он помогал. Как и вся его семья. До последнего. Пока не пришли орки в их дом.

Саша сказал, что не боится их, и достойно вел с ними диалог. Они показались ему человечными. Пока в этот же день, 23 марта, они не приехали еще, в этот раз за родителями Саши. Пообещали, что вернут их живыми. Но они снова явились, забрали моего Сашу", – написала Даша 25 марта.