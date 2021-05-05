Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпиона

Чемпион мира по боксу по версии WBC назвал несколько причин, чем именно он лучший за Тайсона, Льюиса или Кличко

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что считает себя лучшим боксером в истории. И привел аргументы.

Читайте также: Усердные тренировки, мощные удары? Ерунда! Фьюри рассказал секрет своего успеха

"Никогда не было такого боксера, как я. Рокки Марчиано, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Кличко, Уайлдер, кто угодно – никто из них никогда не мог бы соперничать со мной.

Реклама

На это есть несколько причин. Во-первых, никто из них не двигался по рингу, как я. Во-вторых, ни у кого не было такого подхода к боксу, как у меня. В-третьих, у них никогда не было такой трудовой этики, как у меня. В-четвертых, меня никто никогда не победил бы. А знаете почему? Я бы никогда этого не допустил", – рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, что Фьюри после победы над Владимиром Кличко упал в депрессию, принимал наркотики и был лишен всех чемпионских поясов. Он несколько лет не выходил в ринг, но потом успешно вернулся. После нескольких разогревочных поединков победил Деонтея Уайлдера и вновь стал чемпионом мира. Теперь промоутеры собираются организовать поединок Фьюри с Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Недавно Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа и Фьюри.

На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.