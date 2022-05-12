Тайсон Фьюри – актер! Почему бой "Цыганского короля" с Усиком маловероятен

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Почти три недели назад Тайсон Фьюри добыл победу над Диллианом Уайтом в бою за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал соперника в шестом раунде и так и остался непобежденным.

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Сразу после этого боксерское сообщество заговорило о возможном бое между Фьюри и украинцем Александром Усиком. Наш спортсмен нынче является чемпионом по версиям WBO, IBF, IBO и WBA после победы над Энтони Джошуа в сентябре прошлого года.

Правда, объединительный поединок может и не состояться. О проблемах с организацией боя против "Цыганского короля" рассказал промоутер Усика Александр Красюк.

"Бой с Фьюри – это возможность сделать так, чтобы весь мир уже в ближайшее время увидел бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Но есть немало препятствий. Обязательный реванш с Джошуа – одна из них.

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А еще для того, чтобы бой с Фьюри состоялся, необходимо удовлетворить финансовые запросы обоих чемпионов. Еще один момент – сам Фьюри. С ним никогда не можешь быть уверен на 100%. Он будто актер. Никто не знает, что у него на уме. Но я считаю, что он имеет амбиции стать первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов".

Отметим, что после победы над Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Англичанин пока не намерен говорить о бое за звание абсолютного чемпиона.