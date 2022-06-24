Танцует он лучше. Усик показал еще один свой талант (видео)

Усик начал раскручивать бой в Саудовской Аравии / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик начал активно раскручивать свой бой с Энтони Джошуа. Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

В тренировочном лагере боксер спел песню Скрябина "Сам собі країна".

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Надо сказать, что с вокальными данными у Александра не очень. У него лучше получается танцевать. И это он продемонстрировал жителям Саудовской Аравии. Боксер зажигательно потанцевал со своими фанатами.

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Напомним, фишка Александра Усика – танец гопака. Он впервые это сделал после победы на Олимпийских Играх в Лондоне 2012 года.

Кстати, в букмекерских конторах Александр фаворит боя. Первый поединок он уверенно выиграл у Джошуа по очкам.

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На профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.