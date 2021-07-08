Тампа выиграла Кубок Стэнли: душ из шампанского в раздевалке

Кубок Стэнли второй раз кряду выиграли хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг, в финальной серии одолевшие Монреаль Канадиенс – смотрите, как празднуют победу чемпионы

Тампа-Бэй Лайтнинг. Раздевалка после победы / Фото: Twitter

Тампа-Бэй Лайтнинг выиграла Кубок Стэнли, обыграв дома Монреаль Канадиенс – 1:0. Счет в финальной серии стал 4:1 в пользу "молний".

Единственную шайбу в последнем матче серии на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон.

Отметим, что это второй кряду Кубок Стэнли для Тампы. В раздевалке победители устроили фонтан из шампанского, которое пили прямо с трофея.

Напомним, в полуфинале турнира Тампа одолела Нью-Йорк Айлендерс со счетом 4:3 в серии, а Монреаль победил Вегас Голден Найтс – 4:2.

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Ранее Канада стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме Финляндию 3:2.