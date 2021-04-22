Там у каждого найдут! Поджигатель Москвы Дмитрий Чумак – о допинге в тяжелой атлетике

Украинский штангист Дмитрий Чумак, после недавней победы на чемпионате Европы в столице РФ наделавший шуму постом с горящей Москвой, оценил ситуацию с допингом в тяжелой атлетике.

Напомним, из-за допинговых скандалов Олимпиада-2024 может пройти без тяжелой атлетики.

При этом украинцев Алексея Торохтия, Ольгу Коробку за допинг постфактум лишали олимпийских медалей.

"Была такая неприятная тенденция, и слава богу, что в 2018 году она закончилась. Нашу сборную тогда и дисквалифицировали на год в полном составе. Я мог выиграть чемпионат мира, потому что показывал высокие результаты и был очень сильным. Жаль, что пришлось пропускать соревнования", – цитирует Дмитрия Чумака Tribuna.com

/ Фото: Getty Images, Instagram

"Эта допинговая волна прокатилась по всему миру – легкая атлетика, плавание, борьба и другие виды спорта. Сейчас такого нет. У молодого поколения другая точка зрения на этот вопрос. Что изменилось? Условия допинг-контроля стали более жесткими, появилась новая методика выявления запрещенных веществ в организме. Она может видеть гораздо дальше. Например, сейчас сдаешь кровь, а они могут определить, что ты принимал допинг год назад"

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

"Вместе с тем абсолютно несправедливые дисквалификации. Например, был такой тяжеловес Александр Пелешенко. Я его очень хорошо знаю. Он попался на препарате от давления. В его состав входит мочегонное вещество. А в лаборатории восприняли это, как маскирующий агент. Вроде, он нарочно это принимает, чтобы замаскировать допинг. Это просто смешно. Но в антидопинговом протоколе есть такой пункт о маскировочных агентах"

Дмитрий Чумак / Фото: Instagram

"С Лешей Торохтием тоже как-то некрасиво получилось. Через шесть с половиной лет решили перепроверить. Столько времени уже прошло. Если посмотреть пробы за 20-30 лет назад, то там у каждого что-то и найдут", – отметил Чумак

Алексей Торохтий / Фото: Getty Images

Ранее штангист-герой Чумак пристыдил перебежчика из Крыма, заявив Артему Иванову: "Украина дала тебе все, в России ты никем не стал!"